В России и мире

Певица Валерия прошла отборочный этап американской премии Grammy

15.10.2025 21:40

Певица Валерия (Валерия Перфилова) сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Моя песня "Исцелю" из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Grammy. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии», - написала она в своем Telegram-канале.

Валерия также поблагодарила свою команду: сына Артемия, который стал главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon и музыкантов, участвовавших в создании трека, пишет РИА Новости.

«Дальнейшая судьба сингла на премии зависит уже от голосования академиков Grammy. Но уже сегодняшний результат для нас всех - большое достижение», - добавила она.



