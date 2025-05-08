Псковcкая обл.
В России и мире

Количество мошеннических атак на одного россиянина выросло на 30%

16.10.2025 16:45|ПсковКомментариев: 0

С января по сентябрь 2025 года на одного россиянина в среднем пришлось 25 звонков от мошенников, что на 30% больше прошлогоднего значения. Об этом сообщили аналитики сервиса «Защитник МТС».

Всего с начала года сервис заблокировал 2,5 млрд нежелательных звонков – на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Используемая мошенниками технология массового обзвона стала использоваться чаще, и «Защитник МТС» обнаружил 16,8 млн таких номеров за указанный период. По словам аналитиков, их число выросло в два раза в сравнении с прошлым годом, пишут «Ведомости».

Атаки стали интенсивнее и в географическом выражении. Крупные города остаются главной целью злоумышленников из-за высокого финансового положения жителей. Однако в этом году чаще обзванивали жителей городов с населением менее 500 000 человек. Так, на одного жителя Твери пришлось 24 526 звонков.

С начала 2025 года мошенники чаще всего использовали схему с инвестиционными предложениями – 31% всех атак. Выросло использование аферистами институционального доверия – звонки от коммунальных служб и госорганов составили 31,5% от всех звонков.

13 октября технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов рассказал, что аферисты стали указывать номера правоохранительных органов вместо ника в Telegram и выдавать себя за их представителей.

Источник: Псковская Лента Новостей
