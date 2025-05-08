В России и мире

В России может появиться доплата к пенсии за трудовой стаж

Россиян ожидает доплата к пенсии за стаж, если примут инициативу введения статуса «Ветеран трудовой деятельности». Об этом заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

В конце сентября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил давать статус ветеранов трудовой деятельности россиянам, которые отработали более 30 лет, и платить им к пенсии дополнительно 10 тысяч рублей.

«В настоящее время в российском законодательстве отсутствует единый механизм поощрения за долгую трудовую биографию, что приводит к значительному неравенству пенсионеров из разных регионов. Предлагаемый статус призван исправить эту ситуацию», — отметил Мосягин в беседе с изданием.

Он добавил, что инициативу озвучили на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который положительно отреагировал на предложение. По мнению Мосягина, это позволяет с умеренным оптимизмом рассчитывать на введение статуса.

Основные сложности связаны с нагрузкой на бюджет и необходимостью найти баланс между поддержкой одной группы пенсионеров и справедливостью по отношению к другим, отметил экономист.