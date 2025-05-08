В России и мире

В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах

Срок обучения в школах необходимо увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. Об этом в интервью заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — заявил он.

По словам общественника, такой подход к обучению обуславливается реалиями времени. Он отметил, что это стало необходимостью, поскольку школьная программа усложняется и дети вынуждены изучать все больше информации. Гриб добавил, что в некоторых странах начинают изучать ИИ в начальных школах и текущий объем необходимых знаний трудно уложить в 11 лет.

Общественник добавил, что многих детей готовят к программе первого класса с пяти-шести лет. Он призвал пересмотреть количество необходимого времени обучения в течение ближайших двух лет, пишет Газета.ru.