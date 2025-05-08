Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов об округе №15
От яблока до яблони
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект меняет учреждения культуры
Что изменилось в псковских школах
Нам любые дОроги дорОги...
Города для людей
Вакансии Россети
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 19.10.2025 12:400 В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах 19.10.2025 11:000 Скончался бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс 19.10.2025 10:000 В Госдуме предложили ввести пять дополнительных выходных работающим отца 18.10.2025 22:000 Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex 18.10.2025 20:300 Певица Валерия представила отобравшуюся на премию Grammy песню «Исцелю»
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах

19.10.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

Срок обучения в школах необходимо увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. Об этом в интервью заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — заявил он.

По словам общественника, такой подход к обучению обуславливается реалиями времени. Он отметил, что это стало необходимостью, поскольку школьная программа усложняется и дети вынуждены изучать все больше информации. Гриб добавил, что в некоторых странах начинают изучать ИИ в начальных школах и текущий объем необходимых знаний трудно уложить в 11 лет.

Общественник добавил, что многих детей готовят к программе первого класса с пяти-шести лет. Он призвал пересмотреть количество необходимого времени обучения в течение ближайших двух лет, пишет Газета.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 246 человек
19.10.2025, 12:400 В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах 19.10.2025, 12:200 ДТП произошло у деревни Соловьи на трассе Р-23 «Псков» 19.10.2025, 12:000 55% псковичей положительно относятся ко Дню отца 19.10.2025, 11:400 С Днём отца поздравил великолучан глава города
19.10.2025, 11:200 Выставка Псковского музея открылась в Вологде 19.10.2025, 11:000 Скончался бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс 19.10.2025, 10:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 19.10.2025, 10:200 Выставка снов наивного художника Олега Матюхина открылась в Пскове
19.10.2025, 10:000 В Госдуме предложили ввести пять дополнительных выходных работающим отца 19.10.2025, 09:400 День работников дорожного хозяйства празднуется в России 19 октября 19.10.2025, 09:200 Врач рассказала об опасности чрезмерного употребления грибов 19.10.2025, 09:000 День отца отмечается в России 19 октября
18.10.2025, 23:130 Над Псковом наблюдают полярное сияние. ФОТО 18.10.2025, 22:000 Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex 18.10.2025, 21:460 Водитель Kia погиб при наезде на ограждение моста в Новосокольническом районе 18.10.2025, 21:300 Открытая спортивная тренировка для отцов и детей пройдет в Пскове 19 октября
18.10.2025, 21:000 Кабинет самоуправления имени Марии Сизовой открыли в Великолукском медколледже 18.10.2025, 20:580 ВАЗ влетел в дорожное ограждение на Четырех углах в Пскове 18.10.2025, 20:530 Две группы иностранцев осуждены в Невеле за попытки незаконно пересечь границу РФ 18.10.2025, 20:440 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 19 октября
18.10.2025, 20:380 Роспотребнадзор в Псковской области за январь-сентябрь снял с реализации почти 200 кг овощей 18.10.2025, 20:380 Более 12 тысяч соотечественников подали заявления о переезде в РФ по госпрограмме 18.10.2025, 20:300 Певица Валерия представила отобравшуюся на премию Grammy песню «Исцелю» 18.10.2025, 20:190 Медвежонка насмерть сбил автомобиль в Гдовском районе
18.10.2025, 20:021 СОБЫТИЕ: Установка постамента памятника князю Довмонту в Пскове 18.10.2025, 19:400 Автомобиль вылетел на тротуар в ДТП на перекрестке улиц Кошевого и Белинского в Пскове 18.10.2025, 19:301 Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях 18.10.2025, 19:110 Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской начал работу вблизи псковской инфекционки
18.10.2025, 19:030 Два новых низкопольных автобуса закупят для городских маршрутов Острова 18.10.2025, 18:370 На трехдневных выходных в Псковской области изменится расписание пригородных поездов 18.10.2025, 18:350 «Вахта памяти» в Дновском округе завершилась захоронением останков 315 погибших в концлагере в Колотушино 18.10.2025, 18:160 Ночью и утром 19 октября местами Псковскую область накроет густой туман
18.10.2025, 18:070 В Пскове разыскивают пропавшего в сентябре мужчину в толстовке 18.10.2025, 17:540 Гуси-лебеди над пушкинским Тригорским: птицы заповедника готовятся к зимнему перелёту. ФОТО 18.10.2025, 17:340 Скончался в возрасте 47 лет иеромонах Псково-Печерского монастыря Авенир 18.10.2025, 17:250 Трудоустроенного в Петербурге псковича накажут за уплату 500 рублей алиментов в месяц
18.10.2025, 17:050 Боксеры из Беларуси и СЗФО поборолись за Кубок Победы в Великих Луках 18.10.2025, 16:450 Потепление в домах жителей Заплюсья ожидается в конце следующей недели 18.10.2025, 16:250 Средняя начисленная зарплата в Великих Луках выросла за год почти на 24% 18.10.2025, 16:050 Гололедица и мокрый снег ожидаются в Псковской области 19 октября
18.10.2025, 15:540 В Бежаницком округе скончался бывший руководитель колхоза «Гигант» Евгений Борисов 18.10.2025, 15:450 Извлечь Новый год из-под ковра намерены в театральной студии при музее-заповеднике «Михайловское» 18.10.2025, 15:250 Делегация Полоцкого района Республики Беларусь работает в Псковском районе 18.10.2025, 15:050 Желание провести отпуск за границей побудило жителя Новосокольников вернуть долг
18.10.2025, 14:450 Отпевание монаха Исидора состоялось в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря 18.10.2025, 14:250 Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Пскове 18.10.2025, 14:151 70-тонный камень для постамента памятника князю Довмонту привезли в Псков 18.10.2025, 14:000 В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду
18.10.2025, 13:400 В Пскове определили финалиста программы «Серебряный старт» 18.10.2025, 13:280 Публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет 18.10.2025, 13:200 Выдра Барни из псковского подворья «Птичий дворик» переехала в новый вольер 18.10.2025, 12:550 В Пскове велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем
18.10.2025, 12:520 Жилой дом горел на улице Родниковой в Пскове 18.10.2025, 12:460 На Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М 18.10.2025, 12:250 В Пскове ветераны СВО защитили свои бизнес-проекты по программе «СВОй бизнес» 18.10.2025, 12:040 На погоде в СЗФО на выходных будет сказываться влияние антициклона с Балтики
18.10.2025, 11:550 Музей «Пушкинская деревня» представили на международной конференции в Таврическом дворце 18.10.2025, 11:500 «Ландыши» вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита 18.10.2025, 11:060 В Госдуме ответили, может ли иностранец получать пенсию в России 18.10.2025, 10:460 «Мой ребенок совсем не читает!». Знакомо?
18.10.2025, 10:260 В псковском «Доме на Набережной» 20 октября откроют выставку «Нерон мое убежище» 18.10.2025, 10:060 ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года 18.10.2025, 09:460 Всемирный день конфет празднуют 18 октября  18.10.2025, 09:260 Репортаж из Грузии… в Пскове
18.10.2025, 09:210 Определены нормы написания слова интернет 18.10.2025, 09:000 Движение транспорта ограничат 18 октября на улице Леона Поземского в Пскове 17.10.2025, 22:000 Сезон ремонта дорог завершается в Псковском районе 17.10.2025, 21:400 В России может появиться доплата к пенсии за трудовой стаж
17.10.2025, 21:200 Круглый стол на тему безопасности правоохранительных органов прошёл в Пскове 17.10.2025, 21:000 80 семей с детьми Опочецкого района получили продуктовую помощь 17.10.2025, 20:200 Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца 17.10.2025, 20:000 В Псковской области подвели итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2025»
17.10.2025, 19:400 Новую производственную площадку открыла фабрика «Псков-Полимер» 17.10.2025, 19:290 ДТП произошло на улице Вокзальной в Пскове 17.10.2025, 19:200 Восемь новых знаков туристской навигации установили в Пушкинских Горах 17.10.2025, 19:000 Выставка псковского музея «Три художника» открылась в Кириллове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru