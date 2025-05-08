В России и мире

В России выписали первый штраф за рекламу в запрещенном Instagram*

Первое в России административное дело о рекламе в запрещенной соцсети Instagram*, признанной экстремистской, возбудили против краснодарского юриста и блогера Евгении Тутушкиной. Как сообщает Telegram-канал SHOT, суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за рекламный ролик об отеле.

Видео: SHOT / Telegram

По словам блогера, пост с рекламой гостиницы она опубликовала еще в начале июля этого года, когда закон о запрете рекламы в заблокированных соцсетях еще не действовал. Она считает, что штраф незаконен, и собирается его оспаривать. По ее словам, на ролик пожаловались подписчики, затем внимание на него уже обратил Роскомнадзор.

По словам юриста Дарины Лисецкой, в 90% случаев подобные дела возбуждаются именно по жалобе коллег или подписчиков. Сейчас, считает юрист, подобные дела будут возбуждаться каждый день.

*Instagram — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ.