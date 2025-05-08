В России и мире

Дмитрий Медведев резко высказался о мигрантах

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время заседания СБ заявил о серьёзном напряжении в российском обществе, вызванном миграционными процессами. По его словам, мигранты должны покидать страну сразу после завершения своих трудовых обязательств, чтобы не допустить использования миграционного вопроса враждебными силами.



Дмитрий Медведев отметил, что нелегальная миграция выгодна террористам и экстремистам, которые активно эксплуатируют эту проблему. Он подчеркнул необходимость строго регламентировать пребывание иностранцев на основании трудовых договоров, пишет «Лента.ру».



Ранее политолог Илья Гращенков прокомментировал особенности новой миграционной политики, одобренной президентом Владимиром Путиным, направленной на повышение контроля и регулирование миграционных процессов в России.