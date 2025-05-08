В России и мире

В городах России появятся почтовые ящики для писем Деду Морозу

Почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга появятся более чем в 100 городах в России, сообщил новогодний волшебник на пресс-конференции, посвященной старту новогодней акции «Елка желаний».

«Открою маленький секрет: чтобы я, зимний волшебник, не забыл каждого ребенка с пожеланием на Новый год, с завтрашнего дня по всей нашей необъятной матушке России в более чем 100 городах появятся почтовые ящики с надписью "Письмо Деду Морозу из Великого Устюга"», - сказал Всероссийский Дед Мороз.

Зимний волшебник призвал детей писать ему письма в Великий Устюг и приезжать в гости.

«XXI век на дворе, я тоже стараюсь, не отстаю, шагаю в ногу со временем. В этом году решил попробовать онлайн-письмо», - подчеркнул Всероссийский Дед Мороз.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пишут РИА Новости.