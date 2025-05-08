Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Культурный код» крылатые выражения
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
Работа в «Россети Северо-Запад»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
история буквы «Ё»
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
вопросы о муниципальной реформе
Дорогу педагогу
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 22.11.2025 11:000 62 года назад в Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США 21.11.2025 13:060 Конфликт из-за скидок на маркетплейсах вышел на новый уровень 21.11.2025 11:430 Сергей Шнуров стал королем новогодних корпоративов с гонораром в 27 млн рублей 21.11.2025 10:200 В финале конкурса «Мисс Вселенная» победила участница из Мексики 21.11.2025 09:000 СМИ: США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до Дня благодарения
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

62 года назад в Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США

22.11.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Джон Кеннеди еще на посту сенатора приобрёл всенародную популярность. Чему способствовала в том числе и его жена — очаровательная аристократка Жаклин Бувье.

В Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США

Фото: Walt Cisco, Dallas Morning News, www.alamy.com

В январе 1961 года Джон Кеннеди был избран президентом США, став самым молодым главой государства за всю историю страны. Многим импонировали его решительность, уровень интеллекта и остроумие. В первые месяцы пребывания в Белом доме Кеннеди пытался «сдвинуть страну с места» и провести некоторые инициативы, но реформы были блокированы консервативным большинством в Конгрессе.

Все же Кеннеди удалось провести ряд законов и изменить ситуацию в стране. Внешняя политика Кеннеди, как и Эйзенхауэра, основывалась на представлении о коммунистической угрозе, и между СССР и США ещё сохранялось состояние «холодной войны». Напряжённость в советско-американских отношениях спала только в 1963 году, когда был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия.

В конце 1963 года Кеннеди отправился в поездку по стране. 22 ноября 1963 года он и его Жаклин торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. В 12-30 снайпер открыл огонь. В президента попали две пули — одна в шею, другая в голову. Он умер, не доехав до Парклендского мемориального госпиталя.

По подозрению в убийстве был арестован 24-летний Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, имевший контакты как с правыми, так и с левыми группировками, организованной преступностью и федеральными службами контрразведки. Согласно выводам комиссии, он «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи». Но сам Освальд отрицал причастность к преступлению. Два дня спустя, 24 ноября 1963 года, Освальд, выходивший из полицейского участка в сопровождении полицейских, был застрелен владельцем местного ночного клуба Джеком Руби. Поэтому виновность Освальда так и не была ни доказана, ни опровергнута в суде.

После убийства президента пост главы государства занял вице-президент Линдон Джонсон из Техаса. Джона Кеннеди похоронили 25 ноября 1963 года на Арлингтонском национальном кладбище. Жена и братья зажгли вечный огонь на его могиле, пишет calend.ru.

Убийство Кеннеди стало одним из самых громких политических преступлений 20 века. Гриф секретности сроком на 25 лет был установлен на все документы, содержащие информацию о покушении на Кеннеди, по указу президента Джорджа Буша-старшего в 1992 году. Летом 2017 года Национальный архив США начал публикацию документов, имеющих отношение к убийству Джона Кеннеди.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 134 человека
22.11.2025, 11:200 До 1 декабря жители Псковской области могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями 22.11.2025, 11:000 62 года назад в Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США 22.11.2025, 10:400 Сергей Вострецов: Пенсионеры не должны жить от индексации до индексации 22.11.2025, 10:200 Новый проект анонсировала директор конкурсов «Миссис Россия»
22.11.2025, 10:001 Еще около 20 пушкиногорских домовладений подключили к «голубому» топливу 22.11.2025, 09:400 «Миссис Россия-2025»: Я прилетела в Псков с третьего раза 22.11.2025, 09:200 «Ё» - моё: История самой противоречивой буквы русского алфавита 22.11.2025, 09:000 День психолога отмечается сегодня в России
21.11.2025, 22:001 Почему некоторые пары предпочитают заводить животных вместо детей, рассказал психолог 21.11.2025, 22:000 В Псковской области против гриппа привились более 200 тысяч человек 21.11.2025, 21:490 ДТП затрудняет движение на площади Ленина в Пскове 21.11.2025, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября
21.11.2025, 21:200 Детские футбольные команды поспорили за Кубок областной федерации 21.11.2025, 21:000 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 21.11.2025, 20:400 Представители сферы профобразования Псковской и Витебской областей обсудили совместные проекты и развитие сотрудничества 21.11.2025, 20:350 В Великих Луках состоялась конференция, посвящённая 160-летию со дня рождения Патриарха Тихона
21.11.2025, 20:240 «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала. ВИДЕО 21.11.2025, 20:200 Научные сотрудники псковского музея выступили на конференции в Великом Новгороде 21.11.2025, 20:000 Лекцию по кибербезопасности и соревнованиям по фиджитал-футболу провели для детей из Печор 21.11.2025, 19:400 Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции
21.11.2025, 19:200 Газель, Subaru и трактор столкнулись на трассе «Псков» 21.11.2025, 19:010 По вопросам цифровой маркировки товаров в Роспотребнадзор по Псковской области поступило более 40 обращений 21.11.2025, 19:000 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 22 ноября 21.11.2025, 18:400 Михаил Ведерников и Наталья Петкевич возложили цветы к мемориалу в центре Витебска в память о защитниках Родины
21.11.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 18:200 В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся семинар, посвященный психолого-педагогическим работе 21.11.2025, 18:190 Зараженную партию луковиц тюльпанов из Германии уничтожат в Псковской области 21.11.2025, 18:160 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации. ВИДЕО
21.11.2025, 18:150 Псковичка представила регион на встрече лидеров «Росмолодёжь.Предпринимай» 21.11.2025, 18:130 В ПТС объяснили, где локализуются основные проблемы с известковыми отложениями 21.11.2025, 18:080 В Пскове не поддержали помилование осужденного за преступление против половой неприкосновенности 21.11.2025, 18:020 Светлана Мельникова: Оставить музейное дело — это жертва
21.11.2025, 18:000 Псковские школьники сделали игрушки для бездомных собак в рамках марафона Добрых дел 21.11.2025, 17:560 Опубликован план приуроченных к Международному дню инвалидов мероприятий в Великих Луках 21.11.2025, 17:530 Минюст объявил новых иноагентов 21.11.2025, 17:510 В каких случаях нужно обратиться к ортодонту, напомнили псковичам
21.11.2025, 17:450 Александр Стройло: Изборск – лучший город Земли! 21.11.2025, 17:440 Суд рассмотрит спор ООО «Перспектива» с администрацией Пскова из-за конкурса на управление домами 21.11.2025, 17:360 «Ростелеком» и «Базис» расскажут об особенностях инфраструктурного ПО 21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром
21.11.2025, 17:150 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Я в агро» 21.11.2025, 17:110 В СОЦПРОФ поддержали введение ответственности за «тихое увольнение» сотрудников 21.11.2025, 16:560 Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений 21.11.2025, 16:400 «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости. ВИДЕО
21.11.2025, 16:270 Эксперт рассказал, как настроить мобильный интернет без лишних рисков 21.11.2025, 16:250 Mitsubishi Space Star конфисковали у жителя Пыталовского округа за нетрезвую езду 21.11.2025, 16:210 Большинство псковичей считает допустимым искать новую работу, не уволившись — опрос 21.11.2025, 16:160 Жизнь превратилась в музейное дело: как Светлана Мельникова стала деятелем искусства
21.11.2025, 15:550 «Дневной дозор»: Нужно ли отказаться от партийных списков на выборах? 21.11.2025, 15:510 Музей-заповедник «Изборск» напомнил о перевыпуске Пушкинской карты с 1 января 21.11.2025, 15:480 В псковской деревне Родина появился 4G-интернет 21.11.2025, 15:460 Социальную защиту работников обсудили с главами трех округов Псковской области
21.11.2025, 15:420 Один бетонщик на пять инженеров: стройке угрожает кадровый разрыв 21.11.2025, 15:350 Суд обязал подрядчика исправить дефекты капремонта фасада дома в Дно 21.11.2025, 15:300 Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Печорах 21.11.2025, 15:270 Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря
21.11.2025, 15:250 На границе РФ в Псковской области у пассажира автобуса изъяли более 2,5 млн рублей 21.11.2025, 15:180 День приёмов псковских участников СВО по социальным вопросам проведет «Единая Россия» 21.11.2025, 15:050 Участок дороги на улице Рокоссовского перекроют в Пскове 21.11.2025, 15:031 Светлана Мельникова: Из детских воспоминаний династии врачей в мир музыки и культуры
21.11.2025, 14:380 «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 14:340 Российские учёные применяют ИИ для отслеживания популяции волков 21.11.2025, 14:301 Дорогу педагогу: как Псковская область ищет учителей для своего будущего 21.11.2025, 14:290 «Дед Мороз фест» с призовым фондом 100 тысяч рублей пройдет в Пскове
21.11.2025, 14:260 Игорь Руденя посетил объекты промышленности и социальной сферы Псковского региона 21.11.2025, 14:170 «Придумано и сделано в России»: серия подсвечников «Природа севера» 21.11.2025, 14:140 Крестный ход вокруг Пскова совершили прихожане храма Димитрия Солунского 21.11.2025, 14:120 На выходных в ресторане «СтругановЪ» пройдут творческие мероприятия для детей и взрослых
21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 21.11.2025, 14:030 Юрий Бурлин назвал причину снижения компенсационных платежей за сброс сточных вод 21.11.2025, 13:480 Мошенники обманули псковича под предлогом оказания интимных услуг 21.11.2025, 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9%
21.11.2025, 13:351 Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога! 21.11.2025, 13:210 Председателя Контрольно-счетной палаты Пскова предложили переизбрать на новый срок  21.11.2025, 13:180 Открылась XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» 21.11.2025, 13:080 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из бара. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru