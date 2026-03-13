 
В России и мире

Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России

0

Таиланд готов закупать российскую нефть, сообщил вице-премьер страны Пхипхат Ратчакитпракан.

«Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что они прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы Министерством энергетики Таиланда», — рассказал он на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей, уточнил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Пхипхат Ратчакитпракан отметил, что поставки нефти в Таиланд из Персидского залива оказались под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Обычно они составляют около половины импорта в страну. Сейчас Бангкок ищет альтернативные источники, пишет РИА Новости.

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.

В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100%.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026