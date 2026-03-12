15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам

Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» к пожизненным срокам, передает корреспондент РИА Новости.

Фото: РИА Новости

На скамье подсудимых сегодня 19 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Рачабализода Муродали* (все внесены в перечень террористов и экстремистов). Четверо исполнителей теракта получили пожизненные сроки. Часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, а другую — в колонии особого режима. Каждому назначили штраф в размере 990 тысяч рублей.

15 пособников теракта получили наказание от 19 лет 11 месяцев до пожизненного лишения свободы.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.

* внесены в перечень террористов и экстремистов