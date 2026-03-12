Главаря напавших на «Крокус» террористов приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого главаря напавших на «Крокус» террористов, сообщает РИА Новости.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Четверо исполнителей теракта также получили пожизненные сроки.

На скамье подсудимых сегодня 19 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Рачабализода Муродали* (все внесены в перечень террористов и экстремистов). Остальным инкриминируется пособничество. Гособвинение запросило для 15 фигурантов пожизненное лишение свободы .

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.

* внесены в перечень террористов и экстремистов