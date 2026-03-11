Суд взыскал около 13 млн рублей с 12 фигурантов по делу о подпольных казино

Суд в Вологде поставил точку в деле о подпольных игорных заведениях, которые работали в городе и его окрестностях несколько лет. По итогам разбирательства виновными признаны 12 человек — их возраст составляет от 27 до 70 лет. Все они входили в организованные группы, занимавшиеся нелегальным игорным бизнесом.

Решение по делу вынес Вологодский городской суд. Следствие и суд установили, что незаконная деятельность продолжалась с 2018 по 2023 год. За это время на территории Вологды и Вологодского округа действовали три организованные группы, которые открывали подпольные игровые клубы.

Такие заведения располагались в разных частях города и района. Игровые точки находились в нежилых помещениях, в том числе в деревне Родионцево, а также на улицах Пугачева, Текстильщиков, Герцена, Ленинградской и на Советском проспекте в Вологда.

Внутри клубов использовали игровое оборудование — автоматы, компьютеры и специальные столы для карточных игр, пишет Cher-poisk.ru. Посетителям предлагали сыграть в покер на деньги и другие азартные игры. По данным суда, за годы работы организаторы и участники схемы получили незаконный доход, который исчислялся миллионами рублей.

Следствие установило, что внутри групп существовало четкое распределение обязанностей. Одни участники занимались поиском и арендой помещений, закупкой оборудования и организацией работы клубов. Другие выполняли функции администраторов, проводили игры и принимали деньги у клиентов. Отдельные участники отвечали за техническую часть и бесперебойную работу игрового оборудования.

Действия фигурантов квалифицировали по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Суд назначил всем осужденным наказание в виде штрафов. Размер взысканий составил от 100 тысяч до 1 миллиона рублей — в зависимости от роли каждого участника.

Кроме того, суд постановил конфисковать денежные средства, полученные преступным путем. Общая сумма изъятия превышает 13 миллионов рублей. Также в доход государства обращено имущество, которое использовалось при организации подпольных казино: игровые автоматы, компьютеры, покерные столы, средства связи и одно из помещений, где проводились игры.

Для гарантии исполнения приговора на имущество осужденных наложен арест. Пока решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.