Юных братьев, пропавших в Петербурге, нашли в Ленобласти

Пропавших в Петербурге братьев - 11-летнего Александра и 14-летнего Илью - нашли живыми. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По предварительной информации 47news, они находились в Ленобласти. Обстоятельства уточняются.

Напомним, местоположение мальчиков было неизвестно с 10 марта. Они не появились в школе.

По данным СМИ, мать школьников на днях наказала их за плохое поведение и лишила телефонов. Накануне исчезновения старшая сестра слышала, как парни обсуждали между собой какой-то вокзал. Она предположила, что они запланировали побег к бабушке в Псков.