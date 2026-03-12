 
В России и мире

Юных братьев, пропавших в Петербурге, нашли в Ленобласти

Пропавших в Петербурге братьев - 11-летнего Александра и 14-летнего Илью - нашли живыми. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». 

По предварительной информации 47news, они находились в Ленобласти. Обстоятельства уточняются. 

Напомним, местоположение мальчиков было неизвестно с 10 марта. Они не появились в школе. 

По данным СМИ, мать школьников на днях наказала их за плохое поведение и лишила телефонов. Накануне исчезновения старшая сестра слышала, как парни обсуждали между собой какой-то вокзал. Она предположила, что они запланировали побег к бабушке в Псков. 

