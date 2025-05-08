В России и мире

Радио Sputnik получило премию в номинации «Прогресс года»

Радио Sputnik получило премию «Радиомания» в номинации «Прогресс года».

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Для вручения «Золотого микрофона» на сцену вышел президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Алексей Малинин. Получить награду вышли генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова.

«Мы поставили на Пятницкой, 25, где сейчас располагается радио Sputnik, прекрасный бюст Юрия Левитана — всем, кто будет в этом районе, рекомендую посмотреть. Это вдохновенное лицо. И он как раз одухотворяет Радио Sputnik, я уверен, дает энергию всем нашим сотрудникам, потому что Левитан захватывал аудиторию, как вы сейчас сказали, своим голосом, своей интонацией, своей глубиной. И вот, кстати, был молодым человеком, объявляя войну, — всего лишь 27 лет. Теперь мы объявляем мир», — сказал Киселев во время церемонии.

Он также отметил, что руководитель Радио Sputnik заслуженно получает премию в номинации «Прогресс года» за самый быстрый рост аудитории. Некрасова, в свою очередь, поблагодарила жюри Российской академии радио и коллектив радиостанции.

«Радио Sputnik, действительно, очень динамично развивающаяся радиостанция. Мы активно работаем как над расширением зоны FM-покрытия, так и над цифровизацией нашего вещания. Особенно ценно для нас, что эта премия основана на объективных показателях роста аудитории нашего эфира. Я благодарю жюри Академии за признание результатов нашей работы и поздравляю всю команду Радио Sputnik», — отметила она.

Радио Sputnik признали самой быстрорастущей по объему аудитории радиостанцией в России на основании данных компании Mediascope за период с октября 2024-го по сентябрь 2025 года, пишет РИА Новости.

Национальная премия в области радиовещания «Радиомания» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Российской телевизионной и радиовещательной сети.