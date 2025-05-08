В России и мире

Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области

Ученые выкупили метеорит и часть кровли дома, куда он влетел в городе Окуловка Новгородской области, сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Фото: Кадр видео из соцсетей

Образец зеленоватого метеорита, пролетевшего над Россией в ночь на 27 октября, показали 20 ноября на пресс-конференции в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ). Фрагмент метеорита был найден на крыше частного дома в Окуловском районе Новгородской области, сообщили ученые.

«Большое везение, что хозяева дома находились в помещении и они услышали шум. Но они подумали, что это что-то у соседей упало. Только через два дня они обнаружили дырку у себя на крыше и еще через сутки они поняли, что это скорее всего метеорит, о котором писали в СМИ. Так что в первых числах ноября появилось объявление в интернете о находке метеорита в городе Окуловка Новгородской области. Астрономы увидели его, заинтересовались, поехали на место, сделали фотографии, взяли пятую часть массы для исследований. Когда ученые в лаборатории ГЕОХИ РАН сделали его анализ, они вернулись, чтобы выкупить сам метеорит и, насколько я знаю, выкупили часть кровли для размещения в музее. Потому что это большая удача и очень редкий случай попадания фрагмента метеорита в крышу», - рассказал астроном.

Предварительные исследования, проведённые в институте, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6. Астроном пояснил, что хондриты – самые распространенные типы метеоритов, достигающих поверхности Земли. По оценкам Стаса Короткого, 1 грамм небесного тела может стоить порядка 500 рублей, найденный фрагмент имеет массу около 400 грамм.

«Класс метеорита LL6. Шестерка показывает, что данное вещество пережило высокие температуры в процессе формирования в Солнечной системе, то есть 5 миллиардов лет назад – когда рождался этот обломок метеорита», - рассказал астроном.

Характер полета космического тела, который наблюдали тысячи жителей Москвы и нескольких областей России ранним утром 27 октября, был также необычным – метеорит летел продолжительно, его скорость была относительно невелика – порядка 18-19 километров в секунду, рассказал астроном.

Угол его входа в атмосферу Земли был всего 9 градусов, в случае если бы угол был бы еще более пологим, а скорость выше, космическое тело могло бы «чиркануть» по атмосфере и вновь удалиться от Земли, пишет РИА Новости.