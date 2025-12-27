В Госдуме рассказали о росте спроса на рыночную ипотеку

Рыночная ипотека в России может заметно вырасти уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки ЦБ к 10%, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ипотека активизируется, когда рыночные ставки опускаются ниже 15%. С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около 4 процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки к 10%»,- сообщил он.

Негативные последствия массовых льготных ипотечных программ ощутили все, кто собирался приобретать жилье: цены на новостройки достигли запредельного уровня, пишут РИА Новости.

«Сейчас цены стабилизировались, но существенного отката вниз не произошло. Теперь главное не повторять прежних ошибок: все льготные программы должны быть строго адресными, чтобы не разгонять цены на жилье», - добавил Аксаков.