Ученые рассказали, когда ждать первую ощутимую магнитную бурю в 2026 году

Средняя по силе магнитная буря возможна в ночь на субботу, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение от freepik

«Вспышка сопровождалась выбросом массы, частично направленным в сторону Земли, который, исходя из расчетов, станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января. Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

В лаборатории добавили, что геомагнитная активность в новогоднюю ночь была низкой, несмотря на внешние неблагоприятные факторы, в том числе продолжающееся воздействие на планету одной из корональных дыр на Солнце, пишет РИА Новости.