Дело о гибели человека при взрыве бытового газа возбудили в Твери

Следователи в Твери возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области во вторник.

Фото: правительство Тверской области

Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, ночью 6 января в результате неосторожного обращения с газовым оборудованием, установленным в квартире дома, произошел хлопок бытового газа, спровоцировавший возгорание. В результате погиб проживавший в квартире мужчина, пишет «Интерфакс».

Как отмечал глава региона Виталий Королев, изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это же время в регионе принимались меры по отражению атаки.

Однако эксперты пришли к выводу, что причиной пожара стал хлопок бытового газа.

Сообщалось также о двух пострадавших, они госпитализированы.

