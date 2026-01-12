В России и мире

Ларисе Долиной дали пять дней на добровольную передачу квартиры

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) дала певице Ларисе Долиной пять дней, чтобы добровольно передать ключи от проданной квартиры новой владелице Полине Лурье. Об этом сообщила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

«Пристав возбудил производство, и Долиной дано пять дней на добровольное исполнение решения», — сказала адвокат.

Сторона Лурье обратилась в ФССП, чтобы принудительно выселить Долину из квартиры. Такое решение было принято после того, как артистка вновь сорвала сроки передачи ключей от проданной ею недвижимости: она или ее законный представитель должны были сделать это 9 января, однако договоренность была сорвана, пишет Газета.ru.

