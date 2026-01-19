При крушении поездов в Испании погибли 39 человек

Число жертв столкновения скоростных поездов в Испании достигло 39, передает радиостанция COPE.

По данным агентства Europa Press со ссылкой на источники в МВД Испании, пострадали 152 человека, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии, 24 — в тяжелом.

Авария случилась около 19:40 (21:40 мск) 18 января в населенном пункте Адамус в провинции Кордова. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва, пишет РИА Новости.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

На месте продолжают работать экстренные службы.