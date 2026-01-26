Слон напал на автобус с туристами из России на Шри-Ланке. ВИДЕО

Слон напал на автобус с туристами из России на Шри-Ланке — он вырвал дверь из салона в поисках фруктов.

Видео: Shot

По информации Telegram-канала Shot, семья с ребёнком и их друзья поехали в национальный парк на арендованной машине. На одном из участков их притормозил «патруль» — трёхтонный цейлонский слон. По словам местных, эти умные животные часто выходят на дорогу к туристам, чтобы получить угощение и после «взятки» пропускают авто. Россиянка дала слону фрукт, после чего гигант рассвирепел. Слон выдрал дверь и едва не опрокинул автобус на россиян, которые в панике босиком выбежали из салона.

Спустя несколько минут буйное животное успокоилось и туристы продолжили путешествие. Никто не пострадал. Оторвавшуюся дверь они забрали на обратном пути.