Январь этого года стал самым снежным в Москве за последние 200 лет

Сугробы в Москве выросли до 58 сантиметров — это близко к рекордному показателю за всю историю наблюдений, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

«Рекорд у нас отмечался в 1994 году: это был 61 сантиметр, сегодня у нас — 58. <…> Во всяком случае, на уровне рекордов пока остается, но таких снегопадов уже не будет, они уменьшаются», — сказала она.

По словам собеседницы агентства, в ближайшие сутки максимальный прирост снежного покрова может составить два-три сантиметра, но нынешние 58 сантиметров будут оседать, пишет РИА Новости.

Накануне в столице оказался побит рекорд по количеству осадков для 28 января — их выпало 14 миллиметров, тогда как прежний максимум, зафиксированный в 2005-м, составлял 13,7 миллиметра. А всего с начала января в Москве выпало 76 миллиметров осадков, или 143 процента от месячной нормы.