Кафедры пророческой медицины появятся в афганских вузах

Кафедры пророческой медицины впервые в истории создадут в афганских государственных медицинских вузах.

Пророческая медицина в исламе - сбор советов по лечению болезней и гигиене, основанный на медицинском опыте пророка Мухаммеда, изложенном в хадисах. Пророческая медицина включает в себя профилактику заболеваний, рекомендации пророка об умеренном питании и правилах приема пищи. В нее также входит лечение целебными травами и другими средствами, среди которых особой популярностью пользуются мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна.

«Министерство высшего образования Афганистана объявило, что верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзада одобрил создание кафедр «пророческой медицины», - говорится в сообщении.

В министерстве считают, что кафедры пророческой медицины сыграют важную роль в развитии медицинских наук и подготовке квалифицированных медицинских работников по всей стране, пишет РИА Новости.

Одним из главных постулатов пророческой медицины является духовная составляющая - исцеление больного с помощью чтения Корана, а также избежание по мере возможности хирургического вмешательства.

Медицина пророка также рекомендует лечение недугов с помощью кровопускания с использованием пиявок и банок, а также прижигания, которые Мухаммед признавал полезными, но относился к ним противоречиво.

Авторами руководств по пророческой медицине были не врачи, а улемы (ученые-богословы), которые собирали воедино и объясняли советы Мухаммеда. В XVI веке признанный знаток мусульманских наук Джелалэддин Абдрахман Ас-Суйути, написавший множество трактатов на разнообразные темы, создал одну из самых популярных книг о советах Мухаммеда по исцелению болезней - «Тибб ан-Наби» («Медицина пророка»).

