Пляжный сезон в Анапе могу также отменить в этом году

Отдых на пляжах курортов Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пострадавших от загрязнения мазутом в конце 2024 года, на данный момент невозможен, однако к началу летнего сезона 2026 года ситуация может существенно улучшиться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

По её словам, несмотря на значительные усилия по очистке, текущие результаты пока недостаточны для разрешения пляжного отдыха, особенно для детей.

«Содержание нефтепродуктов в песке пляжей настолько высоко, что разрешить там отдых детей на данный момент нельзя», — подчеркнула Попова. Она отметила, что в 2025 году все детские оздоровительные и туристические учреждения в Анапе функционировали, но без использования пляжей.

Тем не менее глава ведомства выразила уверенность, что к началу курортного сезона 2026 года пляжи смогут открыться.

«Делается очень многое для того, чтобы очистить прекрасные белые песчаные пляжи Анапы. Время ещё есть, и я уверена, что принятые решения будут реализованы», — сказала она.

Попова также сообщила, что в прошлом году специалисты провели масштабное обследование воды, песка и гальки на побережьях Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края. Исследования показали, что за пределами загрязнённой зоны превышений содержания вредных веществ не выявлено, пишет «Интерфакс».

«Последствия этой чрезвычайной ситуации сегодня ещё устраняются. Мы делаем всё, чтобы как можно скорее открыть пляжи, но ситуация не такая простая, как бы нам хотелось», — добавила она, подчеркнув, что восстановительные работы продолжаются, а контроль за экологической обстановкой остаётся строгим.

Добавим, что, по данным Telegram-канала Mash, накануне затонувшие суда накрыли специальными конструкциями — коффердамами — и закрепили стержнями на дне моря, чтобы создать барьер и не допустить утечки. Водолазы смогут добраться до танкеров через отверстие в саркофагах. Однако сейчас откачать оставшиеся ~2500 тонн нефти не получится — из-за холодов жижа застыла и похожа на твёрдый пластик. Для этого мазут нужно разогреть — это возможно только в условиях тёплой воды без волн. Работы смогут начать ориентировочно в мае – июне 2026 года.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.