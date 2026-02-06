 
В России и мире

Стендаперу Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Стендаперу из Казахстана Нурлану Сабурову не позволили въехать на территорию России. Причина — его антироссийские высказывания с критикой специальной военной операции, а также попытки незаконно легализовать заработанные в России деньги.


Как стало известно корреспондентам НТВ, этой ночью Сабуров прилетел во Внуково из Дубая, после чего пограничники проводили комика в отдельное помещение и вручили ему официальный документ о запрете въезда. Решение принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что въезд в страну Сабурову запрещен на 50 лет. Уточняется, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников. 

Сабуров владеет в стране имуществом более чем на 60 миллионов рублей.

В прошлом году комику несколько раз отменяли концерты (Нижневартовск, Екатеринбург, Обнинск) из-за неоднозначных высказываний о СВО. По предварительным данным, ему припомнили его осенний концерт 2022 года в Алма-Ате — там он попытался поддеть россиян, которые переехали в Казахстан.

Сам Нурлан Сабуров пока не прокомментировал данную новость.

