Неизлечимый вирус Нипах вышел за пределы Индии - СМИ

Женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, пишет The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«В прошлом месяце в северной части Бангладеш скончалась женщина, заразившаяся смертельно опасным вирусом Нипах», — говорится в публикации.

В материале отметили, что инцидент произошел на фоне того, как страны Южной Азии усиливают контроль из-за возможной вспышки заболевания.

По данным издания, у женщины появились симптомы 21 января, через неделю она скончалась. Еще через день было подтверждено ее заражение вирусом. Сообщается, что она не совершала никаких поездок, но употребляла сырой сок финиковой пальмы.

В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов, пишет РИА Новости.

