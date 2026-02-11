 
В России и мире

Задержан молодой человек, устроивший стрельбу анапском техникуме

Нападавший на людей в техникуме в Анапе молодой человек задержан, на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю. 

Фото: 112 / Telegram-канал

Сегодня днем вооруженный учащийся анапского техникума открыл стрельбу по гражданам, находящимся в учебном учреждении. В результате произошедшего есть пострадавшие и погибший.

«В настоящее время нападавший задержан. По поручению руководителя СКР по краю А. К. Маслова на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления», - отметили в СК.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений. 

По данным Telegram-канала 112, в результате стрельбы два человека пострадали и погиб охранник техникума, который пытался остановить преступника. В кабинетах учителя и студенты успели забаррикадироваться и спастись от стрелка, предупреждая однокурсников об опасности в чатах. По одной из версий, студент устроил стрельбу из-за того, что не смог получить диплом. 

