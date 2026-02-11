Задержан молодой человек, устроивший стрельбу анапском техникуме

Нападавший на людей в техникуме в Анапе молодой человек задержан, на место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: 112 / Telegram-канал
Сегодня днем вооруженный учащийся анапского техникума открыл стрельбу по гражданам, находящимся в учебном учреждении. В результате произошедшего есть пострадавшие и погибший.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
По данным Telegram-канала 112, в результате стрельбы два человека пострадали и погиб охранник техникума, который пытался остановить преступника. В кабинетах учителя и студенты успели забаррикадироваться и спастись от стрелка, предупреждая однокурсников об опасности в чатах. По одной из версий, студент устроил стрельбу из-за того, что не смог получить диплом.