Охранник погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, погиб охранник, сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Фото из соцсетей
По предварительной информации Вениамина Кондратьева, двое человек получили ранения средней тяжести. По количеству пострадавших информация еще уточняется. На данный момент на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших.
«При необходимости - оперативно доставим в краевые медучреждения. Это чудовищное преступление, благодарен силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили больших жертв», - заключил губернатор.