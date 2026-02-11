 
Охранник погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, погиб охранник, сообщили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«По ситуации в Анапе постоянно получаю оперативную информацию. На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - отметил губернатор.

По предварительной информации Вениамина Кондратьева, двое человек получили ранения средней тяжести. По количеству пострадавших информация еще уточняется. На данный момент на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших.

«При необходимости - оперативно доставим в краевые медучреждения. Это чудовищное преступление, благодарен силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили больших жертв», - заключил губернатор.

