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Нападение на «Крокус» прошло за 14 минут

Нападение террористов на концертный зал «Крокус сити холл» заняло 13-14 минут, говорится в материалах дела.

Такой вывод был сделан после просмотра правоохранителями камер видеонаблюдения, осуществленного сразу после теракта.

«Судя по видеозаписям, в 19.59 22.03.2024 нападавшие начали стрельбу около входа №14 в "Крокус сити холл", в 20.02 22.03.2024 нападавшие уже находились в здании и производили выстрелы по мирным гражданам - посетителям "Крокус сити холл", около 20.13 22.03.2024 четверо нападавших вышли через вход №14, сели в белый автомобиль с черной крышей и скрылись. По видеозаписям они (правоохранители – ред.) установили, что в общем нападение прошло примерно за 13-14 минут», - говорится в изложении показаний одного из правоохранителей.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

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Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.