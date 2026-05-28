 
В России и мире

Глобальное потепление вызвало беспрецедентное замедление скорости вращения Земли

Австрийские и швейцарские ученые зафиксировали рекордное в истории геологии замедление скорости вращения Земли. Такое явление спровоцировано глобальным потеплением и таянием ледников. Об этом в воскресенье сообщила телекорпорация Би-би-си со ссылкой на исследование.

По данным ученых, по мере изменения климата, ускоряется таяние ледяных шапок планеты, в результате чего высвобождается большое количество воды, которая попадает в океаны и по ним стремится к экватору. Отмечается, что такое заполнение водоемов смещает массу с полюсов планеты и постепенно замедляет ее вращение. Ученые пришли к выводу, что нынешние темпы удлинения дня составляют приблизительно 1,33 мс на 100 лет, что являются беспрецедентными показателями за всю историю наблюдений.

«Такой сдвиг продолжительности суток требует ошеломляющего перераспределения массы: порядка 1 тыс. гигатонн. Чтобы вообразить себе такое количество жидкости, представьте себе целый куб льда, <...>, он будет высотой 10 км, выше Эвереста», - привела телекорпорация заявление доктора Мостафа Киани Шахванди, соавтора исследования. Он пояснил, что изменение энергии вращения Земли с точки зрения планетарной силы эквивалентно землетрясению магнитудой 9,0.

Отмечается, что около 2 млн лет назад темпы замедления скорости вращения Земли были близки к сегодняшним показателям, но это был исключительный случай образования хрупких ледяных покровов и естественного всплеска диоксида углерода. Последствия деятельности человека, по словам ученых, уже более века соответствуют самым беспрецедентным случаям в истории, пишет ТАСС

Исследователи подчеркнули, что с практической точки зрения сдвиг продолжительности суток может отразиться на точности навигации космических аппаратов по Солнечной системе, а также GPS-навигации. «Самый важный вывод - влияние человека на земные системы настолько углубилось, что теперь мы меняем само вращение Земли», - подчеркнул соавтор исследования доктор Бенедикт Соя. 

