Задержанных в Чехии митрополита Илариона и его оператора освободили

Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что запрещенные вещества были якобы обнаружены за обшивкой ниши для огнетушителя в его автомобиле.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.

«Была вынута часть обшивки багажника, где хранится огнетушитель. И не за самим огнетушителем, а вот за этой обшивкой якобы были найдены эти вещества», - сообщил митрополит в ролике, размещенном в его Telegram-канале.

Чешские полицейские остановили и досмотрели автомобиль архиерея 24 мая без независимых свидетелей и видеорегистрации. Один из полицейских, сообщал Telegram-канал митрополита, работал с найденными контейнерами без перчаток. После этого митрополита, по сведениям его Telegram-канала, шесть часов без перерыва допрашивали.

Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков, пишет «РИА Новости».

«Впервые в жизни я вообще видел наркотики. Я никогда в жизни не употреблял наркотики, не перевозил наркотики, не хранил, не держал в руках», - заявил он в видеоролике.

После освобождения из-под стражи он поблагодарил за поддержку патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову, а также министра иностранных дел Р Ф Сергея Лаврова.

Ранее Митрополит Иларион, освобожденный после задержания в Чехии, заявил, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться.