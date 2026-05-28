Российские ученые создали первый отечественный портативный аппарат МРТ

Ученые ИТМО создали первый в России портативный магнитно-резонансный томограф, который работает от обычной розетки 220 В и не требует специальной экранированной комнаты, криогенного охлаждения и сложной инфраструктуры.

Устройство работает на слабом магнитном поле, поэтому ему не нужна специальная комната, охлаждение и мощное питание — оно может работать от обычной розетки. Портативный аппарат можно перемещать прямо в палаты к маломобильным больным, а его слабое магнитное поле позволяет проводить исследования пациентам с металлическими имплантатами.



«Такой аппарат можно подвезти к лежачему больному, расположить его так, чтобы голова пациента оказалась в рабочей зоне, и начать исследование», — комментирует руководитель разработки методической и алгоритмической части и старший научный сотрудник физического факультета ИТМО Екатерина Бруй.



Как пишут «Известия», эксперты особенно подчеркивают подчеркивают: портативный аппарат будет востребован там, где нет альтернативы, — как быстрый и доступный инструмент первичной или неотложной визуализации.