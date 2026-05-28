Эксперт рассказал, как соя помогает защищать кишечник от инфекций

Употребление сои может помочь кишечнику лучше сопротивляться с инфекциями, усиливая выработку защитных антител, рассказал профессор Университета Кэйо Кодзи Хасэ.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Самым важным, думаю, является то, что соя обладает действием, усиливающим секрецию антител иммуноглобулина IgA. Он играет очень важную роль, в том числе в защите кишечника от инфекций и поддержании баланса кишечных бактерий», — отмечает Кодзи Хасэ.



Исследование Хасэ и его коллег на мышах показало, что соевый рацион стимулирует рост бактерий Limosilactobacillus reuteri и Muribaculum intestinale. Именно они запускают синтез антител IgA, которые повышают устойчивость организма к сальмонелле — возбудителю острого кишечного заболевания.

Профессор подчеркнул, что важно проверить действие сои на человеке. При этом эффективность такого рациона зависит от исходного состояния микробиоты: у людей с дефицитом нужных для расщепления сои бактерий эффект будет слабее.

«В целом для поддержания состояния кишечных бактерий важны регулярный образ жизни, умеренная физическая активность и употребление разнообразных продуктов. Возможно, на этом фоне употребление сои будет полезным», — комментирует Кодзи Хасэ.

По мнению профессора, перспективным направлением может стать создание биодобавок, сочетающих сою с расщепляющими ее бактериями. В будущем авторы исследования планируют проверить, защищают ли появляющиеся в кишечнике IgA-продуцирующие клетки другие слизистые оболочки организма, пишут «РИА Новости».