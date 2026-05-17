В России создали сервис для распознавания фейков в интернете

Российские ученые разработали интеллектуальный сервис, который автоматически выявляет потенциально опасную, недостоверную и нежелательную информацию в интернет-публикациях, сообщили в пресс-службе Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ).

«Ученые МТУСИ создали интеллектуальный сервис мониторинга и классификации нежелательного контента в онлайн-публикациях, способный автоматически выявлять потенциально опасную, недостоверную и нежелательную информацию с использованием технологий машинного обучения и современных методов обработки текстовых данных»», - говорится в сообщении.

Одним из главных преимуществ разработки в вузе назвали высокую точность анализа текстовых данных.

Уточняется, что исследователи разработали ключевые модули системы: аутентификацию и авторизацию пользователей, модуль работы со словарем, логирование и аналитические компоненты.

«Поиск по словарю обеспечивает базовый уровень анализа за счет сопоставления текста с ключевыми словами. Морфологический анализ позволяет учитывать различные словоформы за счет лемматизации. Интеллектуальный анализ реализован с использованием предобученной модели на основе трансформеров», - приводятся в сообщении слова профессора МТУСИ Юрия Леохина.

В дальнейшем исследователи планируют совершенствовать модели машинного обучения, расширять словарь анализа и повышать точность классификации контента, пишут РИА Новости

