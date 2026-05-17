 
В России и мире

За десятилетие размер пенсий в России увеличился почти вдвое

Средний размер социальной пенсии в России за десятилетие вырос вдвое — до 16,5 тысяч рублей. Об этом 17 мая свидетельствуют данные статистики.

В двух субъектах Российской Федерации средняя пенсия среди неработающих граждан впервые превысила порог в 40 тысяч рублей.

Согласно информации Соцфонда России, в апреле 2026 года средняя социальная пенсия по стране достигла 16 583 рублей, тогда как в апреле 2016-го этот показатель составлял 8 634 рубля. Таким образом, за 10 лет прибавка составила почти 8 тысяч рублей, пишет ТАСС.

