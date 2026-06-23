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Трехдневный траур объявлен в Воронежской области после ракетного удара

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Трехдневный траур объявлен в Воронежской области после ракетного удара, сообщил губернатор Александр Гусев.

С 23 по 25 июня на территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций, воздержаться от развлекательных мероприятий, говорится в сообщении главы региона в Max.

В День памяти и скорби ВСУ нанесли ракетный удар по Воронежу. Пять человек погибли, в медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, пишет «Интерфакс». Также повреждения фасадов при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли.

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