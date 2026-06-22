Скончался британский актер Дэвид Дейкер

Британский актер Дэвид Дейкер, известный по участие в популярных сериалах «Коронация» и «Доктор Кто», скончался в возрасте 90 лет, сообщает газета Daily Star.

Фото: BBC Television Centre (1978-1990)

Актер ушел из жизни 30 апреля, но его семья объявила об этом только в воскресенье. Причина смерти не сообщается.

Дейкер сыграл в двух сериях научно-фантастического сериала «Доктор Кто». В эпизоде «Воин времени» (1974) он исполнил роль средневекового бандита Иронгрона. Через пять лет в эпизоде «Кошмар Эдема» актер появился на экране как капитан Ригг, командующий межзвездным крейсером.

Актер также считается ветераном мыльной оперы «Улица Коронации», он снимался в этом сериале с 1968 по 1985 год, появившись в более чем 30 сериях.

Другой известной работой актера является участие в ситкоме «Дуракам везет», пишет РИА Новости.