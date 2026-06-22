 
В России и мире

В небе над российским регионом заметили НЛО

0

Омский планетарий поделился кадрами необычного неопознанного летающего объекта (НЛО). Во время наблюдений в полевом лагере в Нижнеомском районе специалистам удалось снять яркий объект с разноцветными огнями, появившийся в вечернем небе. Фотографии и видео опубликовал руководитель планетария Владимир Крупко на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Владимир Крупко / «ВКонтакте»

На снимках можно увидеть светящиеся следы красного, зеленого, белого и желтого цветов. При этом огни выглядят размытыми и вытянутыми. Это создает впечатление быстрого движения объекта в небе. По словам астронома, объект некоторое время находился над лагерем и привлек внимание наблюдателей.

«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — написал Крупко.

Позже в комментарии NGS55.RU ученый предположил, что необычное явление может иметь вполне земное объяснение, пишет «Лента.ру».

«Я заснял это явление под Омском — в Кормиловском районе. Вероятно, это самолет. Он барражирует туда-сюда. Кто-то его запускает каждый вечер со стороны Омска. Идет со стороны города, очень низко. <…> Но мы все-таки не знаем, что это точно. Я думаю, что все-таки это самолет», — пояснил он.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026