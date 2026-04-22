«Единая Россия» поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

Президиум фракции «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщили в пресс-службе фракции.

Председатель фракции Владимир Васильев отметил опыт Лантратовой и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с депутатским корпусом в решении задач в интересах граждан.

Лантратова заверила, что «тот огромный опыт, накопленный омбудсменами, останется прочным фундаментом, на котором будет строиться моя работа, если мне будет доверена эта высокая честь».

Она отметила, что в течение года, пока она работала в должности председателя профильного комитета, было проведено порядка девяти всероссийских мероприятий, парламентские слушания, посвященные вопросам работы региональных институтов уполномоченных.

«Параллельно мы собрали данные в комитете, какие есть болевые точки, мешающие (омбудсменам - ред.) работать эффективнее. Мы сформировали дорожную карту из 63 инициатив, которые уже подготовили», - сказала она.

22 апреля 2026 года истекает второй срок полномочий уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая занимала этот пост с 2016 года. По закону нельзя занимать этот пост более двух сроков, пишет «Интерфакс».