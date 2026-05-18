Губернатор Курской области пообещал «разобраться в закрытом режиме» с матерящимся главой района

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев во время прямого эфира заседания правительства региона, проходившего в режиме видеоконференцсвязи, выругался нецензурной бранью. Губернатор региона Александр Хинштейн пообещал разобраться с этим вопросом в закрытом режиме, отметив, что у чиновника проблемы не только со связью, но и с речевым аппаратом.

18 мая в ходе заседания правительства Курской области Хинштейн попросил пояснить главу Большесолдатского района о жалобах на перебои с водой в селе Любимовка. Зайцев не отзывался, затем микрофон чиновника включился и все участники трансляции услышали, как глава выругался в нецензурной форме. Спустя небольшое время Зайцев обратился к Хинштейну и извинился за проблемы со связью, пишет ТАСС.

«Не только со связью проблема у вас, но и с речевым аппаратом тоже. <...> С этим вопросом мы будем разбираться в более закрытом режиме», - обратился к Зайцеву губернатор региона. 
