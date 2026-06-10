В Омской области впервые объявляли беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлялась в Омской области. Об этом сообщал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

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«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», - писал глава региона.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточняла ТАСС, что беспилотная опасность в регионе объявлена впервые. Также это первый случай для регионов Сибири.

Позже губернатор сообщил об отмене режима.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи в период с 20.00 9 июня до 7.00 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.