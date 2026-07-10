Мошенники стали выдавать себя за сотрудников ЗАГСов и пугать невест в России

Невесты в России начали получать письма якобы от «Госуслуг» об отмене записи на регистрацию брака. Как сообщает Telegram-канал Baza, это новая мошенническая схема, нацеленная на кражу денег.

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Несколько таких уведомлений, по данным канала, пришло девушкам во Владивостоке. По словам свадебного ведущего Дениса Симоновича, внешне письма почти неотличимы от настоящих: в них указаны дата, время и место регистрации, вплоть до конкретного ЗАГСа. Статус заявления значился как «Запись отменена ведомством», а в конце сообщения стояла ссылка на фишинговый сайт.

Позвонив в ЗАГС, невесты выяснили, что их запись на регистрацию брака никто не отменял. После этого они поняли, что сайт, на который вели ссылки из писем, вероятно, мошеннический.

В МВД неоднократно предупреждали, что все уведомления, полученные на сторонние аккаунты в мессенджерах и электронной почте якобы от «Госуслуг», следует перепроверять на самом портале или в его мобильном приложении, авторизовавшись в личном кабинете, пишет «Газета.ru».