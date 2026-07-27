 
В России и мире

Многодетная мать из Московской области победила в конкурсе «Миссис Земля 2026»

0

Жительница Московской области Людмила Секрий одержала победу в международном конкурсе красоты «Миссис Земля 2026» (Mrs Earth 2026), опередив 40 соперниц. Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

Фото: страница secrii_ludmila_ialii в социальных сетях

Финал конкурса красоты «Миссис Земля 2026» прошел 25 июля в Куала-Лумпуре в Малайзии.

«Россию представляла жительница города Видное (Московская область), основательница одной из крупнейших строительных компаний страны, многодетная мама Людмила Секрий. Ей удалось опередить 40 соперниц и стать абсолютной победительницей конкурса», — говорится в сообщении.

Людмила Секрий состоит в брака 13 лет. У нее четверо детей: 13-летняя София, 11-летний Никита, девятилетний Кирилл и пятилетняя Ангелина. Людмила Секрий попробовала свои силы в национальном конкурсе красоты «Миссис Россия Мира 2026», где завоевала титул «Миссис Россия Земля 2026» и возможность представлять страну на международном этапе.

«Спасибо моей семье за невероятную поддержу, именно она стала главным двигателем моей победы. Свою победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле — подарила миру новую жизнь. Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах», — сказала Людмила Секрий.

«Миссис Земля» — нетипичный конкурс красоты. Его центральной темой является защита экологии для будущих поколений, пишет ТАСС.

«От финалисток ждут не только эффектных внешних данных, но и твердой экопозиции. Наряды для традиционного дефиле в национальных костюмах финалисток просят заменить на платья из подручных материалов — от пластика до бумаги — как доказательство широких возможностей использования вторичного сырья и апсайлинга. Дефиле в купальниках и вечерних платьях сохраняется в стандартном формате», — отмечают организаторы.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026