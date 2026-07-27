Многодетная мать из Московской области победила в конкурсе «Миссис Земля 2026»

Жительница Московской области Людмила Секрий одержала победу в международном конкурсе красоты «Миссис Земля 2026» (Mrs Earth 2026), опередив 40 соперниц. Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

Фото: страница secrii_ludmila_ialii в социальных сетях

Финал конкурса красоты «Миссис Земля 2026» прошел 25 июля в Куала-Лумпуре в Малайзии.

«Россию представляла жительница города Видное (Московская область), основательница одной из крупнейших строительных компаний страны, многодетная мама Людмила Секрий. Ей удалось опередить 40 соперниц и стать абсолютной победительницей конкурса», — говорится в сообщении.

Людмила Секрий состоит в брака 13 лет. У нее четверо детей: 13-летняя София, 11-летний Никита, девятилетний Кирилл и пятилетняя Ангелина. Людмила Секрий попробовала свои силы в национальном конкурсе красоты «Миссис Россия Мира 2026», где завоевала титул «Миссис Россия Земля 2026» и возможность представлять страну на международном этапе.

«Спасибо моей семье за невероятную поддержу, именно она стала главным двигателем моей победы. Свою победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле — подарила миру новую жизнь. Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах», — сказала Людмила Секрий.

«Миссис Земля» — нетипичный конкурс красоты. Его центральной темой является защита экологии для будущих поколений, пишет ТАСС.