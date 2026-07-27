За прошедшие сутки было уничтожено 276 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в течение ночи в период с 20:00 26 июля до 8:00 27 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.