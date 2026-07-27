Корабль «Союз МС-28» с российскими и американскими космонавтами отстыковался от МКС и приземлился в Казахстане

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и астронавтом NASA Кристофером Уильямсом отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед посадкой на Землю.

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Трансляцию расстыковки вел «Роскосмос». «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС и начал удаляться от станции.

После отдаления от МКС корабль вчера, 26 июля, в 12:32 включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты. Затем он разделился на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжил управляемый спуск, а остальные части корабля сгорели в плотных слоях атмосферы.

По данным «Роскосмоса», приземление спускаемого аппарата состоялось около 13:26 в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Экипаж прибыл на станцию 27 ноября 2025 года. Кудь-Сверчков завершит второй космический полет, Микаев и Уильямс — первый.

Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев в ходе экспедиции выполнили один выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс МС», работали по программе реализации 42 научных экспериментов.

На станции останется экипаж 75-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено, пишет «Интерфакс».