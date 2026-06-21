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Около 20 тысяч взрывоопасных предметов подняли со дна Балтийского моря с начала года

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Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» завершили очередной этап разминирования акватории Балтийского моря, где у берегов Балтийска в 1945 году затонула немецкая баржа, сообщает главное управление МЧС России по Калининградской области в пятницу, 19 июня.

Изображение сгенерировано нейросетью

«За месяц специалисты выполнили 396 водолазных спусков общей продолжительностью 355 часов и подняли на поверхность более 19,5 тысяч взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Как уточняют в МЧС, затонувшая баржа находится на глубине 17 метров, она расколота на две части, а ее останки и прилегающий участок дна до сих пор хранят тысячи боеприпасов.

Каждый сильный шторм повышает риск того, что подвергшиеся коррозии боеприпасы могут сместиться или оказаться ближе к берегу, что повышает уровень опасности на побережье.

Специалисты очищают дно моря седьмой год подряд. Вместе с водолазами центра «Лидер» работают сотрудники поисково-спасательного отряда и регионального центра ГИМС МЧС России, которые за семь лет со дна Балтики подняли свыше 112 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны, более 21,5 тысяч из них — в прошлом году.

Основной площадкой для работ служит многофункциональный катер УМК-20В, с которого спускаются водолазы, откуда координируется их работа и куда поднимают взрывоопасные предметы. Далее боеприпасы доставляют на берег и передают инженерным подразделениям Минобороны РФ. После этого опасный груз вывозится на специализированный полигон и уничтожается, пишет «Интерфакс».

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