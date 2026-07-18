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Матч за Суперкубок России закончился массовой дракой «Спартака» и «Зенита»

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Футболисты московского «Спартака» и петербургского «Зенита» устроили массовую потасовку в компенсированное время матча за Суперкубок России.

Видео: РБК

На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте при счете 1:0 в пользу «Спартака» нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет (1:1). После этого он побежал в сторону трибуны красно-белых.

Празднование гола Александром Соболевым перед болельщиками «Спартака» вызвало возмущение у футболистов, после чего на поле сразу выбежали игроки со скамейки запасных и началась массовая потасовка.

Матч в основное время закончился со счетом 1:1, пишет РБК. В серии пенальти точнее были игроки «Зенита» — 4:2.

«Зенит» начнет новый сезон РПЛ 25 июля гостевым матчем против тольяттинского «Акроном», «Спартак» в тот же день сыграет дома с московской «Родиной».

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