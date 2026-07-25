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Суд США арестовал апартаменты композитора Игоря Крутого в Майами

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Квартиру композитора Игоря Крутого в американском Майами арестовали из-за обвинений в мошенничестве. Сейчас апартаменты за $14 миллионов (1,1 миллиард рублей) ни продать, ни переоформить, сообщил Telegram-канал Mash.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Mash

Речь идет о недвижимости площадью 450 квадратных метров, которое музыкант приобрел за $7,5 миллионов. Недвижимость расположена на частном острове в одном из самых дорогих районов, куда можно добраться только на пароме или вертолете. Сейчас стоимость квартиры оценивается почти в $14 миллионов, ее содержание обходится примерно в $140 тысяч в год. 

В 2017-м миллиардер Олег Бурлаков решил купить жилье, оформив ее через доверительный фонд для своих детей. Соглашение сорвалось после ухода певца из жизни в 2021-м году. Позже сестра и дочери предпринимателя обвинили семью Крутого в мошенничестве, заявив, что средства за недвижимость передали, а право собственности не получили. Осенью прошлого года американский суд наложил арест на квартиру, ее невозможно продать, подарить или переоформить на другое лицо, но можно сдавать в аренду.

 

Сейчас дело приостановили — рассмотрение продолжат после того, как решатся вопросы с наследством Олега Бурлакова в Великобритании, Монако и Латвии. 

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