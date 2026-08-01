В РФ обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота

В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал, сообщили в Минобрнауки.
Фото: Минобрнауки России. Кольский ашкрофтин
Его назвали «кольский ашкрофтин».
В ведомстве добавили, что только за налет на породе средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота, пишет РИА Новости.
Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов.
Классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Также встречается в Канаде и Италии.