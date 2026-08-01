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В РФ обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота

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В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал, сообщили в Минобрнауки.

Фото: Минобрнауки России. Кольский ашкрофтин

«Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива», — заявили в ведомстве.

Его назвали «кольский ашкрофтин».

«В состав входит иттрий — редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что только за налет на породе средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота, пишет РИА Новости

Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов. 

Классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Также встречается в Канаде и Италии.

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