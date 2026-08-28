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Россиянка получила штраф за оскорбление в мессенджере

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В Череповце 31-летнюю местную жительницу обязали выплатить 5 тысяч рублей моральной компенсации 27-летней женщине, которую она оскорбила в личной переписке. Еще 3 тысячи рублей ответчица должна заплатить за госпошлину. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Оскорбительное сообщение с нецензурными выражениями и угрозами россиянка отправила бывшей приятельнице весной 2024 года. После этого прокуратура провела проверку, но административное дело не возбудили из-за истечения срока давности.

Пострадавшая обратилась в суд и потребовала 500 тысяч рублей компенсации. Она заявила, что после произошедшего у нее появились проблемы со сном, ухудшилось самочувствие и снизилась работоспособность. В подтверждение женщина представила документы с работы, заключение невролога и договор на психологические услуги, пишет Vologda-poisk.ru.

Ответчица в суд не пришла, однако ранее не отрицала факт отправки сообщения. Суд признал высказывания оскорбительными и нарушающими честь и достоинство истицы.

При определении суммы компенсации учли содержание сообщения, отсутствие извинений и материальное положение сторон. В результате суд удовлетворил требования частично и взыскал 5 тысяч рублей вместо заявленных 500 тысяч.

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